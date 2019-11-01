Все пробы асфальта с новых дорог Нижнего Тагила получили положительное заключение экспертов

Сегодня, 1 ноября, в администрации Нижнего Тагила в рамках круглого стола прошло обсуждение итогов реализации в 2019 году нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году генподрядчики МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» отремонтировали в общей сложности 24 объекта общей протяжённостью почти 30 километров. Замдиректора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков доложил присутствующим, что все 157 проб асфальта, которые были взяты для анализа саратовской компанией «Инфраструктура», получили положительное заключение.

«Сейчас приветствуется такая тенденция, что компании, которые ремонтируют дороги, потом эти же дороги и обслуживают в рамках контракта по текущему содержанию, чтобы берегли то, что сами сделали», — подчеркнул мэр Владислав Пинаев.

Также в рамках круглого стола обсудили проблему водоотведения с городских дорог после обильных дождей и во время таяния снега. Представитель СЗГХ заявил, что в ближайшие два года в рамках нацпроекта строительство ливневой канализации не предусмотрено, но на последующие годы деньги на ливнёвку будут выделены при капитальном ремонте дорог. В частности, чиновники рассматривают как вариант для удобства и безопасности пешеходов приподнимать «зебры» над уровнем дороги.

«Если сравнивать Нижний Тагил с другими городами, то наши водители должны вообще радоваться таким дорогам, — считает член общественной комиссии по приёмке дорог Сергей Мошин. — Особенно приятно, что подрядчики адекватно и оперативно реагировали на наши замечания. Мы ни одной дороги не приняли без устранения недостатков, но сейчас всё сделано, исправлено».

На 2020 год запланирован ремонт 22 дорог общего пользования протяжённостью 29,5 километра. Начальная цена контракта — 4,8 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен будет сделать проект по ремонту следующих улиц: Окунева, Кулибина, Береговая-Ударная, Горошникова, Красногвардейская, Фестивальная, Дружинина, Тагилстроевская, Черных, Тагильская, Кирова, Свердлова, Юности, Алтайская, Красных Зорь, Шевченко, Пожарского, Матросова, Геологов. Приведут в порядок также проспекты Строителей и Уральский и подъездную дорогу к санаторию «Сосновый бор».