«Все должны были в срочном порядке менять планы». Жители Нижнего Тагила рассказали о сорванных отпусках, командировках и соревнованиях из-за коронавируса

По данным на 16 марта, заражённых коронавирусом во всём мире числится более 170 тысяч человек, погибли от инфекции 6,5 тысячи, выздоровели 77 тысяч человек. В России вирус уже успел поразить 93 человек из разных регионов. Нижний Тагил COVID-19, хоть и косвенно, тоже задел. Сегодня два колледжа закрыты на карантин, а все спортивно-массовые мероприятия отменены до особого распоряжения. Тагильских чиновников попросили сразу направлять сотрудников с признаками ОРВИ (например, температурой и кашлем) в поликлиники для обследования, дабы избежать распространения коронавируса. Сегодня в Нижнем Тагиле зарегистрировано 2590 случаев ОРВИ и гриппа суммарно. Это на 34% меньше, чем на прошлой неделе. Кроме того, зарегистрировано 90 случаев пневмонии. Все заболевшие прошли обследование на коронавирус. Ни у одного пациента инфекция не подтвердилась. Однако многие страны всё же закрывают границы, отменяются рейсы, у россиян срываются отпуска и командировки. Мы узнали у тагильчан, как на их планы повлияла новая инфекция.

Переводчик Ольга Мурзина:

«Должны были 17 марта полететь в Австрию по программе культурного обмена — в Вене была запланирована презентация двуязычного сборника рассказов “Человечность преодолевает границы”. Билеты покупались на троих человек. Когда узнали, что в Австрии в это время уже вводятся жёсткие карантинные меры, было принято решение билеты сдать. Поскольку делали это до того, как Россия официально закрыла авиасообщение, на каждом билете потеряли примерно по 3000 рублей. До того как объявили о закрытии границ, в первую очередь был страх провести по возвращении в Россию две недели на карантине».

Заслуженный тренер России по гребному слалому Ольга Гвоздева:

«Нас всего 10 спортсменов и 2 тренера. Тренировочное мероприятие было запланировано в два этапа: один на базе в Чехии, вторая часть для взрослых на олимпийском канале Испании. Там должен был пройти отбор на чемпионат Европы. Мы вылетели в Прагу 11 марта, и всё было прекрасно, даже успели потренироваться. Но уже 12 марта состоялся президиум Федерации гребного слалома России, где приняли решение, что отбор на чемпионат Европы в Сеу де Уржель будет отменён. Все тренеры и спортсмены должны были в срочном порядке менять тренировочные планы, брони отелей. 14 марта руководство спортивной базы сообщило, что на объекте не может находиться более 30 человек и вводятся ограничительные меры. Сообщили, что Польша закрывает границы с 00:00 15 марта, а Чехия — с 16 марта. Мы приняли решение возвращаться домой, так как обстановка в Европе набирает обороты. В конце марта ждём сообщений, состоится ли чемпионат Европы по гребному слалому в Лондоне или нет. У нас в нём должны принять участие два спортсмена СШОР “Уралец” мастера спорта международного класса каноист Дмитрий Храмцов и байдарочник Никита Губенко».

Журналист ИА «Все новости» Юлия Клокова:

«Мы планировали в Турцию поехать в середине июня на две недели, даже успели заплатить до того, как курс взлетел, и сейчас вот сидим, думаем, что делать, если и её закроют. У нас, конечно, есть вариант не ехать никуда и вложить эти деньги в ипотеку, но это такой себе вариант. Сейчас и на Сочи уже смотрим, чтобы быстро перебронировать в случае закрытия Турции».

Руководитель школы правильного спорта I Love Supersport Анна Штейнварг: