Врио военного комиссара области не исключил мобилизации свердловчан без боевого опыта 

В Свердловской области будет призвано не больше 1% от мобилизационного ресурса региона. При этом призывать будут и находящихся в запасе граждан с боевым опытом, и тех, у кого такого опыта нет, но кто имеет военно-учётную специальность, заявил сегодня на пресс-конференции врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков, сообщает «Областная газета».

«Приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт, приобретённый в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут», — заявил Чирков.

Он также добавил, что в первую очередь призываться будут стрелки, танкисты, артиллеристы, сапёры, военные медики.

По словам врио военкома, из Свердловской области будет мобилизовано не более 1% резервистов и запасников. Понятий первой или второй волны мобилизации, о которых сегодня пишут СМИ, не существует.

«Данная информация имеет гриф ограниченного доступа. Мы не имеем права её раскрывать. Мы не выходим за рамки Минобороны, призывается не более 1% от мобилизационного ресурса субъекта», — заявил журналистам Чирков.

Также по словам Чиркова, примерно 20% свердловчан желают пойти на военную службу добровольцами.

Напомним, сегодня Сергей Чирков изменил приказ о частичной мобилизации в Свердловской области. В него были внесены поправки об отмене запрета выезда из России тем, кто находится в запасе, но не получил повестку.