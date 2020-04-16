Врио губернатора Архангельской области выступил против мусорного полигона на Шиесе

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против проекта строительства мусорного полигона на станции Шиес.

«Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определённая юридическая работа, но я в целом буду выступать против. Сейчас все мои силы и всё время отнимает тема борьбы с коронавирусом. Но в ближайшее время, когда я больше погружусь в детали, уверен, наступит понимание того, каким образом нам надо действовать, чтобы проекта на станции Шиес не было», — сказал Цыбульский.

Напомним, проект по созданию свалки для московского мусора на Шиесе был причиной недовольства жителей предыдущим губернатором региона Игорем Орловым. Люди требовали референдума по вопросу строительства свалки и принятия закона, запрещающего ввоз мусора из других регионов.

В конце 2019 года стало известно, что Шиес из-за протестов временно исключили из списка мест, куда планируется вывозить московский мусор. Ранее планировалось, что мусор попадёт в Шиес уже в 2020 году и далее его будут размещать по 0,5 млн тонн в год в течение 20 лет.

Игорь Орлов подал в отставку с поста губернатора в начале апреля. Александр Цыбульский, которого президент Владимир Путин назначил врио главы региона, ранее был губернатором Ненецкого автономного округа.