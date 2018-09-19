Врио главы Приморья Тарасенко отказался от участия в новых выборах (UPD: но уже передумал)

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко заявил ТАСС, что не будет участвовать в новых выборах, если они будут назначены.

Заявление Тарасенко прозвучало после предложения главы ЦИК Эллы Памфиловой признать выборы в Приморье недействительными.

Upd: Gозже Тарасенко, выступая на митинге, всё же заявил о намерении участвовать в новых выборах главы Приморья.

«Надо идти на 3-й тур», - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 16 сентября в Приморском крае прошёл второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчёта 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника — врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчёта 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.