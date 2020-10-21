Врио главы Хабаровского края заявил, что «народных денег уже давно нет»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в эфире программы «Утро с губернией» телеканала «Губерния» заявил, что никаких «народных денег» в России «давно уже нет» — есть бюджетные, и ими распоряжается президент.

«Есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента — это важно. А то у нас любят, понимаешь: хай-вай, народные деньги! Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент. И дума, которая утверждает [бюджет], тоже избрана 90% граждан России. Поэтому не надо вот этого, народных денег уже давно нет. Есть бюджетные деньги. Народные они ещё когда налоги платят», — высказал своё мнение Михаил Дегтярёв.

Напомним, 39-летний Михаил Дегтярёв возглавляет Хабаровский край в статусе временно исполняющего обязанности губернатора с 20 июля, после того как избранного губернатора Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств. С первых дней губернаторства Дегтярёва в регионе не прекращаются митинги протеста, на которых горожане требуют возвращения Фургала в регион; иногда акции заканчиваются арестами активистов.