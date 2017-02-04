Врио главы Бурятии стал заместитель министра транспорта РФ

Заместитель министра транспорта Алексей Цыденов назначен исполняющим обязанности главы Бурятии. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, экс-глава республики Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке на пресс-конференции 7 февраля. Он назвал своё решение обдуманным и отметил, что его «никто не подталкивал».

Новый глава Бурятии Алексей Цыденов был назначен замглавы Минтранса в июне 2012 года. До этого он руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

В период с 2009 по 2012 год работал заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры в правительстве РФ, а до этого три года работал в департаменте госполитики в области железнодорожного транспорта в Минтрансе.

Напомним, ранее источники «Ведомостей» назвали возможный список глав регионов «на вылет». Помимо глав Бурятии и Пермского края, издание называло Александра Худилайнена (Карелия), Олега Ковалёва (Рязанская область), Евгения Куйвашева (Свердловская область), Сергея Митина (Новгородская область) и Павла Конькова (Ивановская область).

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости