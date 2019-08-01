Временно исполняющим обязанности прокурора Пригородного района назначен Павел Ашеев

С 1 августа исполняющим обязанности прокурора Пригородного района Свердловской области назначен Павел Ашеев. Об этом АН «Между строк» рассказал источник в областной прокуратуре. До этого Ашеев занимал должность заместителя прокурора Пригородного района Игоря Вейса.

Напомним, накануне прокурор Пригородного района Игорь Вейс написал заявление об увольнении по собственному желанию после скандала с пьяным вождением. 9 июля около 19:00 в центре Нижнего Тагила нарядом дорожно-постовой службы был остановлен красный Opel Astra, за рулём которого находился Вейс. Сотрудники полиции заподозрили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и составили рапорт на имя руководителя.

Позднее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области АН «Между строк» заявили, что по данному факту ведомством инициирована служебная проверка. На этой неделе в Ленинском райсуде Нижнего Тагила будет рассмотрено дело в отношении Игоря Вейса по статье КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция данной статьи влечёт наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.