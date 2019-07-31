Источник: Прокурор Пригородного района Игорь Вейс ушёл в отставку

Прокурор Пригородного района Свердловской области Игорь Вейс написал заявление на увольнение по собственному желанию после скандала с пьяным вождением. Об этом АН «Между строк» рассказал источник в надзорном ведомстве. Получить оперативный комментарий от пресс-службы прокуратуры Свердловской области не удалось.

Напомним, 9 июля, около 19:00 в центре Нижнего Тагила нарядом дорожно-постовой службы был остановлен красный Opel Astra, за рулём которого находился Вейс. Сотрудники полиции заподозрили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и составили рапорт на имя руководителя.

Позднее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области АН «Между строк» заявили, что по данному факту ведомством инициирована служебная проверка. На этой неделе в Ленинской райсуде Нижнего Тагила будет рассмотрено дело в отношении Игоря Вейса по статье КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция данной статьи влечёт наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.