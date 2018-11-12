Вратарь сборной России по футболу Габулов объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов заявил, что завершил выступления в профессиональном футболе, пишет «Интерфакс».
«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определённых результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом», — написал Габулов в Instagram.
В составе сборной России Владимир Габулов стал бронзовым призёром Евро-2008.
Последним клубом Габулова был «Брюгге», с которым он выиграл чемпионат Бельгии. Также он выступал за команду «Моздок», московские ЦСКА и «Динамо», владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи», тульский «Арсенал».
В составе ЦСКА Габулов дважды выиграл чемпионат России, по разу — Кубок УЕФА, Суперкубок России, Кубок России.