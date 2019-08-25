Врачи тюменской больницы отказались принимать пациентку с отёком лёгких из-за окончания смены (ВИДЕО)

Врачи тюменской больницы отказались принимать пациентку с отёком лёгких, которую доставили на скорой помощи незадолго до окончания их дежурства. Девушку пришлось экстренно перевозить в другое медучреждение.

Инцидент произошёл 25 августа во ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России».

Как пишет местный портал 72.ru, утром у девушки началась сильная аллергическая реакция. Её друг вызвал скорую помощь. Прибывшие на вызов медики сделали ей укол и отвезли в больницу на Беляева, но там отказались принимать пациентку, поскольку ей было необходимо длительное наблюдение, а до конца смены дежуривших врачей оставалось пять минут. Один из очевидцев заснял происходившее на видео.