Происшествия

Врачи не нашли ядов в организме Навального

21.08.2020 14:24
Врачи не нашли ядов в организме Навального

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче оппозиционера Алексея Навального, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Медики не считают, что пациент перенёс отравление. Калиниченко сказал, что анализы проводились в Омске и Москве.

«В настоящее время диагноз "отравление" остаётся в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенёс отравление. Мы практически имеем полный диагноз, мы имеем осложнения, имеем те состояния, которые у него есть. Они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я его не могу вам озвучить, но он был доведён до сведения жены и брата нашего пациента», — заверил Калиниченко.

Утром 21 августа в Омске был проведён консилиум, который признал Алексея Навального нетранспортабельным — его состояние нестабильно, и решения родственников для его перевозки в Германию недостаточно. Также сообщалось, что специалисты отрабатывают пять рабочих диагнозов состояния политика. Навальный продолжает находиться в коме, он подключён к аппарату ИВЛ. 

Директор ФБК Иван Жданов ранее заявил, что транспортная полиция обладает информацией о том, что в организме Навального обнаружено некое вещество, которое представляет смертельную опасность.

«Вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Представитель транспортной полиции сообщила, что все вокруг должны находиться в костюмах защиты», — сказал Жданов. 

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что его отравили чем-то, подмешанным в чай, — это было единственное, что политик пил с утра в аэропорту.

Фото: РБК
Copyright
Telegram mstrok.ru