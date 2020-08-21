Врачи не нашли ядов в организме Навального

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче оппозиционера Алексея Навального, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Медики не считают, что пациент перенёс отравление. Калиниченко сказал, что анализы проводились в Омске и Москве.

«В настоящее время диагноз "отравление" остаётся в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенёс отравление. Мы практически имеем полный диагноз, мы имеем осложнения, имеем те состояния, которые у него есть. Они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я его не могу вам озвучить, но он был доведён до сведения жены и брата нашего пациента», — заверил Калиниченко.

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Утром 21 августа в Омске был проведён консилиум, который признал Алексея Навального нетранспортабельным — его состояние нестабильно, и решения родственников для его перевозки в Германию недостаточно. Также сообщалось, что специалисты отрабатывают пять рабочих диагнозов состояния политика. Навальный продолжает находиться в коме, он подключён к аппарату ИВЛ.

Директор ФБК Иван Жданов ранее заявил, что транспортная полиция обладает информацией о том, что в организме Навального обнаружено некое вещество, которое представляет смертельную опасность.

«Вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Представитель транспортной полиции сообщила, что все вокруг должны находиться в костюмах защиты», — сказал Жданов.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что его отравили чем-то, подмешанным в чай, — это было единственное, что политик пил с утра в аэропорту.