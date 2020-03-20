Врачи и общественные деятели потребовали экстренных мер в борьбе с коронавирусом

Врачи и общественные деятели опубликовали на платформе Change.org открытое письмо, адресованное президенту и правительству России, с просьбой принять экстренные меры для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Авторы письма призвали немедленно начать бесплатно тестировать на коронавирус всех потенциально заражённых граждан, разрешить клиникам использовать иностранные тесты и позволить частным больницам помогать в борьбе с эпидемией. Они также просят обеспечить полный карантин для инфицированных и контактировавших с ними, в том числе организовав доставку еды и вынос мусора. Кроме того, они предлагают на три месяца освободить граждан на карантине от квартплаты и платежей по ЖКХ и кредитам.

Также авторы петиции призывают отменить все массовые мероприятия, отложить голосование по поправкам в Конституцию, закрыть все учреждения образования и культуры, ограничить работу общепита, перевести сотрудников компаний на удалённую работу, обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу. Авторы обращения указывают, что отказ от предложенных мер приведёт к ухудшению эпидемиологической и общественной ситуации в России.

«Тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан могут погибнуть», — подчёркивается в письме.

Письмо подписали глава Альянса врачей Анастасия Васильева, врач-невролог Павел Бранд, педиатр и медицинский популяризатор Фёдор Катасонов, гематолог Алексей Масчан, журналисты Леонид Парфёнов, Антон Долин, Катерина Гордеева, Илья Азар, издатель Ирина Прохорова, писательница Людмила Улицкая, актёр Никита Кукушкин, экономист Сергей Гуриев.