Врачи Екатеринбурга впервые провели одномоментное удаление органов

Специалисты хирургического отделения №1 Областной детской клинической больницы Екатеринбурга провели первую в области операцию по одномоментному удалению органов.

Как сообщает на департамент информполитики губернатора, 11-летнему пациенту удалили селезёнку и желчный пузырь лапароскопическим методом. Эта методика минимизирует стрессовое воздействие хирургического лечения при объёмном хирургическом вмешательстве.

«В настоящее время современные высокотехнологичные операции в детской хирургии — это комплексное понятие и подразумевают применение не только новейших технических средств, например, малоинвазивных методов, но и минимальная длительность госпитализации и сохранение достойного качества жизни маленьких пациентов в послеоперационном периоде», — рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Олег Кошурников.

Послеоперационный период у юного пациента прошёл без осложнений – на пятые сутки ребёнок был выписан домой.