Врачи-диагносты со всей страны приехали в Нижний Тагил на научно-практическую конференцию

Нижний Тагил принял врачей Свердловской области, Москвы, Нижнего Новгорода на научно-практической конференции, посвящённой лабораторной диагностике. В «Демидов Плазе» приезжие специалисты рассказали местным врачам и студентам медколледжа о влиянии ошибок на качество лабораторных исследований, о новых методах в работе. Поводом для встречи стал 85-й юбилей лабораторной службы Демидовской городской больницы.

Сегодня в лаборатории Демидовской городской больницы работает порядка 90 специалистов, в год они проводят более 2,5 млн исследований. Когда служба только создавалась, эта цифра не доходила и до двух тысяч.

«Лабораторная медицина не стоит на месте. У нас внедряются новые методы исследований, и надо сказать, что именно лабораторная диагностика даёт до 80% достоверной информации. Мы проводим исследования как для круглосуточных стационаров Демидовской больницы, так и для учреждений горнозаводского округа», — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией ДГБ Елена Ягодина.

Такие конференции для Нижнего Тагила большая редкость. Специалисты не скрывают: тагильским медикам не хватает профессиональных встреч.

«Сегодня врачам и лабораториям не хватает общения. У нас есть своя Федерация лабораторной диагностики, на основе которой мы общаемся с коллегами, выезжаем в разные города на конференции и конгрессы, — отмечает Елена Ягодина. — Но, например, в тот же Екатеринбург выехать могут только заведующие, поэтому очень здорово, что теперь и в Нижнем Тагиле проходит научно-практическая конференция».

С большим интересом врачи слушали выступление московского специалиста Татьяны Сапенко, которая рассказывала о влиянии ошибок преаналитического этапа (период, предшествующий непосредственному исследованию образца) на качество лабораторных исследований. Специалист из Нижнего Новгорода Ирина Голубева рассказала о ложных положительных реакциях при диагностике на ВИЧ-инфекции и гепатит. Послушать профессионалов пришли студенты медицинского колледжа, врачи поликлиник и специалисты Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. Тетюхина.