Врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» предложил перевести российских врачей в статус индивидуальных предпринимателей для повышения их зарплаты.

По его словам, «наша проблема — уравниловка», хороший врач «с точки зрения зарплаты свои достижения не ощущает».

«Почему не сделать так, как на Западе, где посещают не поликлинику, а именно специалиста? Почему не перевести врачей в ИП?» — заметил Юргенс.

Он предложил врачам-предпринимателям арендовать кабинет и «получать нормально» за свою работу.

«Если к нему будут ходить на приём, то он может быть даже богат», — уточнил страховщик.

Он добавил, что такая схема работы «позволит решить вопрос с персональной ответственностью» медиков.

По последним данным Росстата, среди специалистов высшей категории в стране больше всего не хватает врачей — их дефицит на конец прошлого года составил почти 60 тысяч человек. Средняя зарплата высококвалифицированных специалистов достигла 75 тысяч рублей.