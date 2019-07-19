Врача из Новосибирска уволили после жалобы на низкую зарплату и старое оборудование (ВИДЕО)

В Новосибирске уволили заведующего ортопедическим отделением Клинической стоматологической поликлиники № 2 Романа Салова после того, как он пожаловался на низкую зарплату и старое оборудование, со ссылкой на самого врача пишет «Тайга.инфо».

В поликлинике Салову сообщили, что с ним расторгли трудовой договор. Это произошло после того, как он принял участие в сюжете координатора регионального штаба Алексея Навального Сергея Бойко, который пришёл с проверкой в поликлинику. На записи Салов рассказал, что совмещает работу заведующим отделения и стоматолога, получая при этом 27−28 тысяч рублей в месяц. Также Салов и другие врачи пожаловались на неприятный запах из канализации и непригодное оборудование.

«Я бы зашёл в кабинет свой и не стал бы в нём лечиться», — сказал Салов на видео.

Он рассказал «Тайге.Инфо», что после выхода сюжета ему сделали несколько выговоров. Также в поликлинику пришла комиссия Росздравнадзора — проверяющим показали неработающее оборудование, однако они ничего с этим не сделали, и, по словам Салова, «стало только хуже».

В июне сотрудники поликлиники написали коллективное обращение на имя главврача Ирины Горох, где пожаловались на нарушение санитарно-эпидемиологических норм, техники безопасности, а также прав работников и пациентов. В обращении говорится, что часть оборудования в ортопедическом отделении была выпущена в 1970-х годах и не подлежит ремонту. В декабре 2018 года в поликлинике загорелась одна из стоматологических установок, другое оборудование «периодически бьёт током», рассказали сотрудники.

Также они обратились за помощью в профсоюз «Альянс врачей» и написали жалобы в Министерство здравоохранения Новосибирской области и прокуратуру. Сам Салов возглавил региональное отделение «Альянса врачей».