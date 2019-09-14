Впервые в России сотрудник ФСБ получил реальный срок за пытки

Суд приговорил к четырём годам колонии бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова. Его признали виновным в пытках над бизнесменом. Также ему назначили выплатить потерпевшему компенсацию в размере 700 тысяч рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», в мае 2018 года в ходе задержания Кирсанов воткнул служебный карабин в задний проход предпринимателя Игоря Саликова. У потерпевшего был диагностирован разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала и ушиб мочевого пузыря.

По данным «Медиазоны», таким образом Кирсанов отомстил Саликову за организацию группового изнасилования другого сотрудника ФСБ, который был любовником бывшей жены бизнесмена. Сейчас предприниматель, перенёсший восемь операций, находится в СИЗО.

Как пишет издание, 23 августа на заседании суда по видеосвязи выступил засекреченный свидетель, который рассказал, что подсудимый заранее сообщил о своих планах применить насилие к бизнесмену. Также свидетель утверждал, что Кирсанов сделал это с разрешения руководства.

Кирсанова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. По данным «Открытх медиа», до этого приговора реальные сроки по данной статье получали только полицейские. Илья Кирсанов станет первым сотрудником ФСБ, который отправится в колонию за пытки во время следственных действий.

На суде бывший офицер ФСБ не признал свою вину. По его версии, Саликов сам нанес себе увечья.

По данным «Фонтанки», Кирсанов, служивший в ФСБ с 2009 года, был уволен со службы по истечении контракта только в июне 2019 года.