Впервые в России школьник оспорил в суде результаты ЕГЭ

Сегодня, 13 августа, Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит иск выпускника гимназии № 4 Артёма Веселова к региональному Министерству образования. Бывший школьник решил оспорить результаты ЕГЭ по обществознанию, пишет «Коммерсантъ». По словам адвоката истца Ирины Гребневой, такое разбирательство пройдёт в России впервые. Ранее суды рассматривали только дела о нарушении регламента проведения экзамена.

Среди ответчиков также государственная экзаменационная комиссия Новосибирской области. По итогам ЕГЭ Артём Веселов получил 88 баллов, он согласился лишь с некоторыми ошибками. Выпускник уверен, что ему неправильно снизили баллы за три задания, которые оценивали независимые эксперты. В частности, это был вопрос об определении гиперинфляции и мини-сочинение об экономике. При этом учителя гимназиста согласились с его мнением.

«Я писал про разные типы экономических систем и сравнивал системы СССР и России, в пример приводил и ситуации в магазинах, — пояснил Артём Веселов. — Как мне казалось, один пример относится к курсу истории, а другой — к моему личному социальному опыту».

За два примера из разных источников мини-сочинение могли оценить в максимальные два балла. Однако эксперты ЕГЭ посчитали, что оба примера относятся к курсу истории. Гиперинфляцию Веселов определил по учебнику, изданному Высшей школой экономики, которого нет в перечне официально рекомендованных для изучения в школе.

Сначала выпускник оспорил результат в региональной конфликтной комиссии, она повысила ему балл по одному из заданий. В областном Министерстве образования Веселову заявили, что все задания были оценены корректно. Поэтому он решил отстоять свои права через суд.