Впервые в России! Премьера «Серенады» Черепнина на сцене Нижнетагильской филармонии

Три инструментальных серенады из трёх разных столетий прозвучат в концертной программе «На струнах души» 26 февраля.

Наряду с известными произведениями камерный оркестр филармонии исполнит сочинение Александра Черепнина, ранее не звучавшее в России. Уникальную партитуру удалось раздобыть главному дирижёру филармонии Владимиру Капкану.

Александр Черепнин — сын известного композитора и популяризатора русской музыки за рубежом Николая Черепнина. Покинув в молодости послереволюционную Россию, Александр Николаевич побывал и директором Шанхайской консерватории, и руководителем музыкального издательства в Токио, и активно концертирующим пианистом. В его творчестве обнаруживается влияние как Стравинского и Прокофьева, так и китайского фольклора. Он написал несколько опер, балетов, концертов, а также множество камерных пьес. Новатор и теоретик музыки, он разработал собственный девятиступенный звукоряд (музыкальные критики прозвали его «Черепнин-мажором»). Долгое время представитель видной композиторской династии был забыт на родине.

В программе концерта «На струнах души» — «Серенада для струнного оркестра» Александра Николаевича Черепнина. Эта музыка поначалу кому-то покажется резкой и экзотичной. Неслучайно автор долгое время жил и работал на Востоке, где так важны непривычные для нас нюансы, где иначе относятся к времени и красоте. В произведении Черепнина по-новому выстроена система музыкальных координат (буквально — нет наших «мажора» или «минора»). Его серенада помогает «сменить оптику», «перезагрузиться», увидеть прекрасное там, где не ожидаешь.

Прозвучат 26 февраля и всем знакомые, но тоже очень яркие произведения: знаменитая «Маленькая ночная серенада» В. А. Моцарта и романтичная Серенада ми мажор А. Дворжака.

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