Впервые в истории цена на нефть марки WTI упала более чем на 99%

Цена на нефть марки WTI впервые в истории упала ниже одного доллара за баррель. Соответствующие данные торгов опубликовала лондонская биржа ICE.

В начале торгов, которые стартовали в 13:00 по Москве, WTI с поставкой в мае стоила 17,5 доллара за баррель. Затем цена начала падать и, как пишет РБК, к 20:56 по Москве упала до нуля, однако быстро поднялась до отметки 0,35 доллара за баррель.

Издание отмечает, что спрос на сырьё резко снизился во всём мире после введения карантинных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

Как пишет «Медуза», июньский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне 26,78 доллара за баррель, июльский — на уровне 29,8 доллара за баррель.

Напомним, в марте 2020 года усилилось падение цен на нефть из-за разрыва сделки ОПЕК+. В начале апреля объединение заключило новое соглашение, согласно которому с мая мировая добыча нефти сократится на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Падение мировых цен на нефть привело к тому, что ценовые формулы российской нефти Urals стали соответствовать отрицательным значениям. В начале апреля цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась на 2,25 доллара — до 10,54 доллара за баррель.