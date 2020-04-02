Доходность от продажи российской нефти Urals стала отрицательной

Падение мировых цен на нефть привело к тому, что ценовые формулы российской нефти Urals стали соответствовать отрицательным значениям, сообщает ценовое агентство Argus media.

В частности, 30 марта котировка Argus fip западносибирской нефти, поставляемой в Западную Европу из Нижневартовска, была равна минус 1007 рублей за тонну, 31 марта — минус 1200 рублей за тонну. Это означает, что затраты на транспортировку сырья и оплату экспортной пошлины превысили на эти суммы цену, по которой нефть Urals можно было продать в эти два дня. Накануне стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $13 за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года.

Агентство отмечает, что поставщики сырья беспокоятся: если период низких цен затянется, это приведёт к нулевой или даже отрицательной доходности продаж российской нефти.