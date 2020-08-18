Возобновлено авиасообщение между Россией и Швейцарией

Россия и Швейцария с 15 августа возобновили авиасообщение, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Аэрофлот» раз в неделю будет совершать регулярные рейсы из Москвы в Женеву, а авиакомпания SWISS будет летать из Цюриха в Москву. В то же время, как отмечает «Вестник АТОР», посещение Швейцарии с туристическим целями пока запрещено, а туристические визы временно не выдаются.

«В Швейцарию по-прежнему можно прилететь только гражданам с ВНЖ, лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение. Для остальных категорий путешественников въезд в Швейцарию не представляется возможным», — пояснили представители туроператора BSI Group.

Гражданам России, которые «находятся в ситуации абсолютной необходимости» и которым нужно совершить поездку в Швейцарию, требуется специальное разрешение от посольства Швейцарии для въезда в страну, даже если у них есть действующая шенгенская виза, отмечают в посольстве.

Как пояснили представители туроператорской компании «КМП Групп», визу в Швейцарию можно оформить только в случае приглашения от медицинской клиники или от высшей школы на обучение, приглашения прикладываются к документам на визу и перепроверяются в посольстве.

Уточняется, что для граждан России в Швейцарии нет карантина из-за COVID-19, также нет необходимости делать тест.