«Возможно, кто-то из тагильчан опознает в этих людях своих визитёров». Полицейские Нижнего Тагила ищут потерпевших от действий «продавцов» порошковых огнетушителей

Полиция Нижнего Тагила устанавливает возможных потерпевших от действий «специалистов прямых продаж», которые приходили домой к тагильчанам и предлагали приобрести порошковые огнетушители. Сейчас в отделе полиции № 17 возбуждены и расследуются уголовные дела по факту кражи денежных средств из квартир пожилых граждан, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Одной из потерпевших стала 87-летняя пенсионерка с Вагонки, проживающая в квартире на улице Бобкова. Тагильчанка в начале июля впустила к себе домой незнакомцев, которые активно убеждали её купить порошковый огнетушитель. Однако женщина не поддалась на их уговоры и настойчиво выпроводила незнакомцев за двери. Правда, после их ухода пенсионерка обнаружила пропажу денег — более 27 тысяч рублей. По этому факту следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ещё по двум аналогичным ситуациям сотрудники правопорядка тоже возбудили уголовные дела.

В ходе розыска полицейские задержали трёх граждан: 18-летнюю девушку и двух мужчин 20 и 29 лет. Все они иногородние, работали на индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга, занимаясь прямыми продажами средств пожаротушения. Сейчас следователи полагают, что подозреваемые причастны и к другим подобным преступлениям в нашем городе.

«Возможно, кто-то из тагильчан опознает в этих людях своих визитёров. Сотрудники полиции просят таких граждан сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону +7 (3435) 97-68-02 либо по номеру 102 с любого оператора сотовой связи. Также можно обратиться в отдел полиции по месту жительства», — уточняют в МВД.