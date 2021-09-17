Воздух в Нижнем Тагиле станет чище: на ЕВРАЗ НТМК запустили очистную установку, которая будет улавливать 32 тонны пыли

На ЕВРАЗ НТМК запустили аспирационную систему, которая будет улавливать 32 тонны пыли. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 270 млн рублей. Новую систему установили в рамках национального проекта «Чистый воздух».

Новая очистная установка в высоту около 40 метров, она состоит из двух дымососов и энергоэффективных двигателей. В ней установлено 9200 фильтров и герметичных приёмных бункеров.

«При переливе чугуна выделяется пыль. Но данная установка вытягивает из цеха запылённый воздух, очищает его и уже очищенный воздух выпускает в атмосферу. Пыль, которая образуется при очистке, собирается в бункера и потом выгружается в специальные машины для отгрузки на дальнейшую переработку», — рассказал заместитель начальника цеха по ремонту оборудования ЕВРАЗ НТМК Николай Романенко.

Новое сооружение будет улавливать свыше 96% выбросов. Так, если в аспирационную установку загрязнённый воздух входит с запылённостью 2 г/м3, то выходит из неё уже с остаточной запылённостью не более 0,02 г/м3. Собранная пыль, которая образуется при очистке воздуха, будет использоваться для производства железофлюса, который добавляется при производстве чугуна.

«Мы до сих пор вкладывали практически по миллиарду в год на вопросы экологии. Следующая наша цель более амбициозная: мы хотим выйти на новый уровень экологической безопасности и намерены направить на мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду более 10 млрд рублей в течение пяти лет. Наша компания осознаёт, что мы обязаны оставить будущим поколениям безопасный и чистый город, область, планету», — рассказал руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Также в течение 2020–2021 годов на ЕВРАЗ НТМК проведено техперевооружение аспирационных установок в колёсобандажном цехе, участке шлакообразующих смесей конвертерного цеха, фасонно-литейном цехе.