Возбуждено уголовное дело после размещения фотографий политиков на могильных крестах на кладбище в Санкт-Петербурге

Неизвестные разместили 19 сентября фотографии российских политиков и провластных журналистов на могилах Смоленского лютеранского кладбища в Санкт Петербурге. Снимки провисели два часа. Накануне полиция сообщила о задержании двоих подозреваемых и возбуждении в отношении них уголовного дела.

Снимки дореволюционных крестов с фотографиями первых лиц государства и других политиков, а также провластных журналистов и общественных деятелей в чёрных рамках и с траурной каймой изначально разместил телеграм-канал «Агит Россия». Среди них были фото Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Пескова, Елены Мизулиной, Виталия Милонова, Сергея Собянина и Александра Беглова. Также активисты разместили на надгробиях фото Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина, журналистов Владимира Соловьёва, Евгения Попова, Ольги Скабеевой и певца Тимати, выпустившего в преддверии выборов в Мосгордуму клип в поддержку Сергея Собянина.

Как сообщает Фонтанка.ру, по подозрению в совершении преступления 21 сентября были задержаны Андрей Жексимбаев и Павел Иванкин. У обоих мужчин прошли обыски. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших либо уничтожении, повреждении или осквернении мест захоронения.