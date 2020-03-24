ВОЗ предупредила об ускорении пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила в своём Twitter-аккаунте об ускорении распространения новой коронавирусной инфекции в мире.

«Пандемия ускоряется. Чтобы зарегистрировать первые 100 тысяч случаев заболевания, понадобилось 67 дней, 11 дней — для следующих 100 тысяч и всего 4 дня — для третьих 100 тысяч», — заявил гендиректор организации Тедрос Гебреисус.

На утро 24 марта ВОЗ зафиксировала почти 335 тысяч случаев заражения коронавирусом в 190 странах мира, 14,6 тысячи человек умерли. Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий распространение вируса в реальном времени, сообщает о 382 тысячах зарегистрированных случаев заболевания. 16,5 тысячи человек умерли, почти 102 тысячи человек выздоровели.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».