ВОЗ может признать игроманию психическим расстройством

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила включить игроманию в Международную классификацию болезней (МКБ), сообщает британский журнал New Scientist.

По информации издания, игромания будет классифицироваться как психическое расстройство.

Исследователи из Института интернета Оксфордского университета в 2016 году попытались выявить процент «нездоровых» игроков в видеоигры. Как передаёт The Independent, исследование показало, что 2–3% из 19 тысяч мужчин и женщин, опрошенных в Великобритании, США, Канаде и Германии, нашли у себя более пяти симптомов, описанных в свидетельстве Американской психиатрической ассоциации. Однако связь этих симптомов именно с играми не была доказана.