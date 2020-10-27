«Вот это сервис!» В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД начали выезжать на дом для составления протокола о нарушении ПДД

К автолюбителям — нарушителям ПДД теперь сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила приезжают домой для составления протокола. Об этой «услуге» в социальных сетях рассказал пользователь Евгений. Мужчина пояснил, что с новым сервисом дорожной полиции столкнулся впервые и был очень удивлён.

«Вечером после работы пришёл домой. Звонок на мобильный: “Евгений Юрьевич, выйдите на улицу, есть разговор”, инспектор ДПС Пупкин. Выхожу. “Присядьте в патрульный автомобиль. Месяц назад вы проехали через перекрёсток Пахоменко — Серова без ремня безопасности. Вот фото нарушения”. Круто, теперь протоколы прямо домой привозят. Да ещё и с фотографией. У вас есть шикарная возможность оплатить штраф со скидкой 50%. Я мечтал о таком ненавязчивом сервисе. Господа, ваше фото без ремня с 50%-й скидкой. Новая услуга, проезжая перекрёсток Пархоменко — Серова. Улыбайтесь, чтобы на фото лучше получились», — пишет автолюбитель.

Пользователи в комментариях предположили, что под видом полицейских могут скрываться мошенники.

«Очередной обман или криминал. Выйдите, присядьте, распишитесь, заплатите! Так должно быть?» — предполагает Елена Николаевна.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили, что в некоторых случаях инспекторы ДПС выезжают по месту жительства нарушителей.