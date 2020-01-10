Воспитанники нижнетагильского детского дома в преддверии Старого Нового года приняли участие в благотворительной игре лазертаг

Наиграться в лазертаг и вдоволь наесться пиццы. Одно из самых популярных развлечений для подростков собрало накануне в клубе семейного отдыха «Арсенал» 16 ребят, оставшихся без попечения родителей. Новогодний праздник для воспитанников детского дома № 5 организовала депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина.

Перед игрой в лазертаг подросткам рассказали об известных героях Нижнего Тагила, в честь которых названы 7 местных улиц. Например, об Иване Мотине, Николае Белявском, Сергее Черных. Патриотический проект «Имена Героев» развивается в Нижнем Тагиле уже несколько лет. Изначально его придумали и воплотили в жизнь преподаватели городского пединститута Ирина Култышева и Сергей Намятов.

«Всё прошло очень хорошо, ребятам понравилось. Мы хотели совместить развлекательную игру с патриотическим воспитанием, получением неких новых знаний детьми, и у нас это получилось. Я переживала, что детям будет не очень интересно слушать истории про героев-тагильчан, внимание их будет рассеянно. Но Ирина Владимировна настолько интересно и “вкусно” подала информацию, что все в течение 30 минут очень внимательно её слушали, открыв рот. Они при этом не переговаривались между собой, но живо отвечали на её вопросы», — отметила Мария Лисина.

Мария Лисина вместе со своими друзьями, партнёрами и коллегами-депутатами регулярно проводит в городе благотворительные мероприятия для детей, попавших в непростые жизненные условия. В декабре 2019 года они организовали катание на лошадях и сбор тёплых вещей для тагильчан из социально-реабилитационного центра «Радуга», а также новогодние ёлки с подарками для малышей из многодетных малообеспеченных семей.

«С клубом “Арсенал” мы сотрудничали впервые. Центр мне понравился. Он достаточно большой, и в нём много различных элементов, которые позволяют продумывать командой и реализовывать разные тактические ходы. Плюс они играли в темноте, это было прикольно. Я сама в лазертаг не играла никогда, и было любопытно посмотреть, как это всё выглядит в реальности, понравится ли детям. Они в итоге были в восторге, развлеклись и получили новые знания», — добавила Мария Лисина.

Клуб семейного отдыха «Арсенал» (Балакинская, 1а) работает в новом формате с января этого года. Руководство учреждения уделяет большое внимание развитию лазертага — военно-тактической игры с применением высокотехнологичного оружия, которая позволяет имитировать боевое сражение. Лазертаг сегодня является одним из самых популярных развлечений среди детей и используется юнармейцами для обучения основам реальной полевой тактики и командой работы. Здесь всё оружие абсолютно безопасно, но приёмы используются как в настоящем бою. Участники лазертага должны поразить противников лазерными выстрелами из бластера-автомата. При поражении срабатывают сенсорные датчики на устройстве, которое закрепляется на голове каждого игрока. В «Арсенале» в лазертаг играют в чистом, тёплом помещении и при выключенном свете. Все декорации на «боевом поле» покрашены флуоресцентной краской и светятся в темноте. Дополняют атмосферу разноцветные софиты. Ребята из детского дома оценили созданную в клубе обстановку и с большим удовольствием играли в лазертаг в течение нескольких часов.

Также в «Арсенале» сегодня можно поиграть в набирающий популярность нёрфинг (здесь бластеры стреляют поролоновыми пулями) и почувствовать себя человеком-пауком или роботом-спасателем при помощи шлема виртуальной реальности.