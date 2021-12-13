Воспитанники цирковой студии «Аншлаг» Нижнего Тагила приняли участие в шоу талантов на телеканале «Россия 1»

Артисты циркового коллектива «Аншлаг» ДК НТМК Нижнего Тагила выступили на всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица» (6+) на телеканале «Россия 1». Звёздное жюри было в восторге от выступления юных тагильчан, артист Сергей Безруков даже восторженно засвистел акробатам. В эфир выпуск вышел вчера, 12 декабря, но съёмки программы проходили 21 ноября. В Москву поехали 13 детей в возрасте от 8 до 17 лет и два руководителя, рассказала «Афише МС» тренер ребят Марина Гунина.

«Нам позвонили продюсеры телеканала, они часто нам звонят, и пригласили поучаствовать в шоу. Ну, мы согласились. Мы уже раз пятый участвуем в этом шоу, всё время проходили в финал. Сейчас идёт зрительское голосование, наш номер 23-й. Если “Аншлаг” пройдёт в финал, мы опять поедем в Москву», — говорит руководитель коллектива «Аншлаг» Марина Гунина.

Перед выступлением ребята рассказали телеканалу о своём коллективе. По их словам, они чувствуют себя большой семьёй: помогают друг другу делать домашнюю работу, вместе придумывают номера. Их большая общая мечта — выступить на фестивале в Монте-Карло и привезти оттуда победу.

На шоу акробаты показали зрелищный номер со скакалками. Оценивали выступление ребят ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, актёр Сергей Безруков, артистка Марина Неёлова и композитор Кирилл Рихтер. Абсолютно все члены жюри были поражены номером тагильчан.

«Ещё раз убеждаюсь, какое чудо — человеческая фантазия. Удивительно, как можно было с обычной скакалкой придумать такой групповой номер. Приятно, ребят, что вы не носитесь просто по дворам, а шесть раз в неделю занимаетесь физической культурой», — сказал Николай Цискаридзе.

Акробаты рассказали, что в «Аншлаге» они занимаются шесть раз в неделю, а этот номер репетировали около года.

«Здесь собрались ребята разных возрастов: от младших до старших. Все друг другу помогают. Вот это настоящая бригада!» — заявил Сергей Безруков во время эфира.

Чтобы проголосовать за тагильчан, нужно отправить SMS c цифрой «23» на номер 9395. Отправление SMS бесплатное.