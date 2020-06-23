Восьмое обращение Владимира Путина. Главное

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с очередным обращением к гражданам страны. В нём он сообщил о новых мерах поддержки, которые будут осуществлены уже в ближайшее время. Также глава государства рассказал о ситуации с коронавирусом в стране и о том, какие шаги предприняты в борьбе с эпидемией.

Путин напомнил, что россиянам необходимо не терять бдительность, поскольку опасность заражения COVID-19 по-прежнему высока. Он рассказал, что в настоящее время 14 российских научных центров работают над созданием лекарства от коронавируса.

В ходе своего обращения президент заявил, что на модернизацию сферы здравоохранения будет направлено более 500 млрд рублей. Также он пообещал, что коронавирусные выплаты медицинским работникам будут продлены на июль и август.

Помимо этого Владимир Путин обратил отдельное внимание на проблему лечения детей с тяжёлыми заболеваниями. Он предложил направить на их лечение деньги, полученные засчёт повышения налога для граждан с уровнем годового дохода свыше 5 млн рублей. Таким образом, с 1 января 2021 года ставка налога на доходы физических лиц с уровнем дохода свыше обозначенной суммы может вырасти с 13% до 15%. При этом президент подчеркнул, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Он считает, что эта мера даст бюджету дополнительные средства в размере 60 млрд рублей.

«Эти средства предлагаю "окрасить", как говорят специалисты — защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — предложил Путин.

Президент пообещал, что в июле все семьи с детьми от 0 до 16 лет получат дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Тем, кто уже получил господдержку, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий — деньги будут начислены автоматически.

Также Путин отметил, что несмотря на тяжелую ситуацию и панику на рынках, Россия не допустила падения курса рубля. Это также защитило доходы граждан. Он пообещал выделить на поддержку бизнеса дополнительные 100 миллиардов рублей – для восстановления экономики и занятости. Статус «самозанятого» теперь смогут получать предприниматели с 16 лет – и такие бизнесмены будут получать дополнительные налоговые льготы. Ставка налога на прибыль для IT-компаний будет снижена с 20% до 3%.

Помимо прочего, льготная ставка по ипотеке будет расширена на покупку жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве – до 12 миллионов рублей. В конце своего обращения Владимир Путин напомнил о предстоящем голосовании по поправке к Конституции. Он подчеркнул, что они вступят в силу лишь в том случае, если их поддержат граждане.