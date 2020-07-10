Восьмилетний ребёнок получил тяжёлые травмы в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ВИДЕО) 

Днём 9 июля на перекрёстке Уральского проспекта и Удовенко произошло ДТП с участием ЗАЗ Chance и Lifan. По информации отдела пропаганды ГИБДД, 33-летняя водитель ЗАЗ при повороте налево не уступила дорогу Lifan, который двигался прямо.

«В результате дорожно–транспортного происшествия травмы получил восьмилетний ребенок, пассажир ЗАЗ. Мальчик был госпитализирован в детскую больницу с закрытыми переломами обеих рук. Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент ДТП ребёнок находился в детском удерживающем устройстве и был пристёгнут ремнём безопасности. Именно это помогло ему избежать получения более серьёзных травм», - говорят в дорожной полиции.

39-летний водитель Lifan рассказал инспекторам ДПС, что двигался в прямом направлении на разрешающий зелёный сигнал светофора. Впереди он увидел стоящий автомобиль ЗАЗ, но не ожидал, что он станет поворачивать налево.