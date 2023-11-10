Восемь тагильских школьников стали призёрами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Одна из победительниц выиграла 1 млн рублей

Ученица 11 «А» класса Политехнической гимназии Диана Давыдова стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого прошёл в международном детском центре «Артек». В качестве приза она получила 1 млн рублей. Как сообщает Управление образования Нижнего Тагила, девушка побеждает в конкурсе уже третий раз.

«Моя история в конкурсе “Большая перемена” началась четыре года назад. В это время в силу возрастных ограничений я не могла участвовать в полной мере, поэтому участвовала в неконкурсных активностях. Почему я выбрала этот конкурс, очень сложно сказать однозначно. Четыре года назад я была очень активным ребёнком, участвовала во всём, в чём только можно, пробовалась максимально в самых различных сферах, поэтому “Большая перемена” стала одним из конкурсов, который меня привёл к возможности попробовать что-то новое. В итоге это получилась красивая и захватывающая история длиной в три года точно», — рассказывает Диана ИА «Все новости».

За призовые места боролись 1500 старшеклассников. Выигрыш Диана сможет вложить в своё обучение. Также она получит дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Кроме Дианы, ещё семь тагильских школьников стали призёрами конкурса: Соня Сорокина из школы № 90, Даша Бубнова из школы № 85, Катя Боргуль из школы № 5, Маша Лугина и Юля Мартыненко из школы № 36, Кирилл Козлов из школы № 69 и Миша Райхерт из школы № 30.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ и Минобрнауки РФ.