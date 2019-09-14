Воркутинец сделал селфи с убитым им другом, а потом показывал его случайным знакомым

Житель Воркуты убил своего друга, а потом сделал совместное фото с трупом. Благодаря этой фотографии мужчина получил 20 лет колонии строгого режима. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на прокуратуру республики Коми.

Согласно материалам дела, в октябре 2018 двое друзей поссорились в ходе совместного распития спиртного. В итоге один из мужчин несколько раз ударил собутыльника ножом в живот, отчего тот умер на месте происшествия. После этого убийца сделал фото на фоне трупа, предварительно воткнув ему в шею четыре ножа.

Преступник забрал телефон своей жертвы и бытовую технику и поехал кутить. На такси мужчина доехал до центра города, где совершил ещё одно убийство — в этот раз жертвой стал случайный прохожий. Его смартфон злоумышленник также забрал себе.

Затем убийца пошёл в ресторан, где стал показывать фото с места первого убийства всем присутствующим. Сотрудники заведения вызвали полицию.

В дежурной части из кармана пьяного воркутинца выпал смартфон, экран которого не был заблокирован. Селфи с трупом увидели сотрудники полиции. На резонный вопрос, кто это, мужчина ответил, что этого человека больше нет в живых.

В итоге Верховный суд республики Коми признал любителя селфи виновным в убийстве двух лиц, краже с причинением значительного ущерба и краже. Следующие 20 лет он проведёт в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.