Вооружённый мужчина ограбил автозаправку в Камышлове, есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Камышлове произошло вооруженное ограбление автозаправки, в результате пострадал один человек, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его информации, сигнал в полицию территориального ОВД поступил в районе 20 часов. Злоумышленник в балаклаве с предметом, похожим на автомат Калашникова, ворвался на АЗС и потребовал деньги. В это момент зашёл охранник, и грабитель, испугавшись, что будет задержан, открыл огонь. У потерпевшего сквозное ранение, задета кость, в больнице ему оказывают помощь.

Известно, что во время нападения на заправочную станцию тревожная кнопка не сработала. На месте происшествия найдено две гильзы, сейчас всё оцеплено сотрудниками полиции. Сообщается, что злоумышленник украл 17 тысяч рублей из кассы автозаправки. Сейчас на месте ЧП работают три кинолога с собаками.

«Полиция прочёсывает местность в районе старого кладбища, в сторону которого скрылся вооружённый гангстер. По распоряжению начальника областного главка, генерала Мешкова, в помощь местному ОВД из Екатеринбурга направлена усиленная следственно-оперативная группа. В ближайшее время органы внутренних дел примут решение о возбуждении уголовного дела. С большой долей вероятности это может быть ст. 162 УК РФ — "вооружённый разбой"», — сообщил Горелых.

В связи с происшествием разыскивается автомобиль Nissan Almera тёмного цвета, которым управляет мужчина в камуфлированном костюме и в чёрной маске и имеет при себе предмет, похожий на автомат, сообщили сотрудники полиции.