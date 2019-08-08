Волонтёр Любови Соболь, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках, добровольно сдался полиции

Житель Москвы Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках, сдался полиции в ночь на 8 августа, пишет «Медиазона».

«Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное. Я решил, что так будет правильно и что это надо сделать прямо сейчас», — заявил Фомин.

По словам Фомина, он не совершал ничего противозаконного и ни в чём не виноват. Последние дни он находился на отдыхе, не зная, что объявлен в розыск, добавил он.

Отмечается, что за ночь Фомин трижды пытался сдаться силовикам: сначала он с адвокатом пришёл в управление СК по Москве, но там не открыли, затем он звонил на горячую линию центрального аппарата СК и в полицию, но там отказались за ним приезжать, предложив самому прийти в отдел. В итоге Фомин явился в ОВД «Замоскворечье», где его допросили и задержали.

36-летний Сергей Фомин, волонтёр избирательного штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, — один из 11 фигурантов «московского дела». После акции 27 июля в Москве у него дома прошёл обыск. В телевизионных репортажах о Фомине рассказывали, что он заводил толпу на митинге, а также прикрылся грудным ребёнком, чтобы пройти оцепление полиции. Впоследствии прокуратура потребовала лишить родительских прав семейную пару Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые передали Фомину ребёнка на митинге. По словам Проказова, Фомин является двоюродным братом его жены.