Володин исключил возрождение монархии в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал идею возродить в России монархический строй бесперспективной, пишет «Интерфакс».
«Мы живём в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», – заявил Володин.
Слова спикера Госдумы прозвучали в ответ на мнение главы Крыма Сергея Аксёнова о необходимости возвращения монархической формы правления в России, высказанное ранее в интервью телеканалу «Первый Крымский».
«Нам демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна... У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», – сказал Аксёнов.
Глава Крыма подчеркнул, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы, упомянув в качестве наглядного примера ситуацию в Украине.
Агентство новостей «Между строк»