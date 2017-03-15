Володин исключил возрождение монархии в России

Материалы данного сайта содержат информацию, не предназначенную для несовершеннолетних

-

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС 77-56537 от 26.12.2013 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

При использовании материала или частичном цитировании, ссылка на Агентство новостей "Между строк" обязательна!Главный редактор Вахонина Наталья Васильевна.