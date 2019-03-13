Волгоградского депутата, сказавшего, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши», исключили из «Единой России»

Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, заявившего, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши», исключили из «Единой России», пишет «Интерфакс».

Решение принял президиум Волгоградского политического совета партии, его члены проголосовали за исключение Набиева единогласно.

Рекомендацию исключить Набиева из партии дал комитет по этике «Единой России», его заседание прошло 12 марта.

Напомним, 6 марта Набиев на заседании волгоградской думы сказал, что «малоимущий сам себя таким сделал» и пенсию в размере восьми тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», а те, кто «работал нормально», — 20–25 тысяч рублей. Позднее депутат извинился за свои слова и пояснил, что из-за действовавшей пенсионной системы люди, которые работали «не покладая рук», и те, кто «работал мало», сейчас получают «одинаковую и довольно скромную пенсию».

Гасану Набиеву 64 года. Согласно информации, размещённой на официальном сайте Волгоградской областной думы, в 2016 и 2017 годах депутат заработал почти 70 млн рублей.