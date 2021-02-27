Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» во второй раз подряд обыграла челябинский «Динамо-Метар»

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» победой завершила второй матч против челябинского «Динамо-Метара». На этот раз игра прошла в Челябинске и завершилась четырьмя партиями со счётом 3:1. Встреча прошла в рамках 25-го тура чемпионата России Суперлиги Париматч.

Напомним, три дня назад «Уралочка-НТМК» уже провела встречу с челябинскими соперницами на своей домашней площадке в Екатеринбурге, где также обыграла их со счётом 3:0.

«В целом сегодня мы довольны командой, мы победили, и это главное. Но есть, конечно, и неприятные моменты. Например, из-за усталости мы допустили много ошибок на блоке, не смогли закрыть основного нападающего “Метара”. Кроме того, игра на выезде всегда труднее домашней, так что этот матч был тяжёлый. Но как я и говорил, главное, что мы справились и победили. Сейчас будем работать над теми элементами, что не получились», — отметил тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» вновь проведёт на выезде, в Казани. 2 марта она встретится с местным клубом «Динамо-АК Барс».