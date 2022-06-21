Военный эвакогоспиталь 1941 года развернётся в парке Бондина на этой неделе 

В Нижнем Тагиле 22 июня, в День памяти и скорби, откроется передвижная выставка «Эвакогоспиталь-1941». Реконструкцию тяжёлых будней тагильских медиков в парке Бондина представят студенты Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа.

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, на месте инсталляции тагильчане и гости города смогут окунуться в атмосферу событий, происходивших в начале Великой Отечественной войны. Нелёгкий быт и трудовые будни медиков 1941 года станут чуть ближе и понятнее для современных посетителей. Кроме того, студенты, участвующие в акции, расскажут о подвиге десантников Нижнего Тагила.

Бойцы Нижнетагильского поискового отряда «Соболь» организуют акцию «Судьба солдата», в ходе которой все желающие смогут заполнить заявку на поиск солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Также поисковики представят в городском парке передвижную выставку «Эхо войны».

Обе выставки будут работать в парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина с 22 по 24 июня с 12:00 до 15:00.

Напомним, 22 июня в Нижнем Тагиле на одну минуту включат сирены и уличные системы оповещения. Горожан просят не волноваться и почтить память павших солдат минутой молчания.