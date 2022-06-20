В Нижнем Тагиле 22 июня завоют сирены

В Нижнем Тагиле в среду, 22 июня, в День памяти и скорби о начале Великой Отечественной войны, на одну минуту включат сирены и уличную систему оповещения населения. Сигнал можно будет услышать в 14:15 по местному времени.

«В соответствии с указом губернатора Свердловской области от 26.10.2020 № 590-УГ “О проведении на территории Свердловской области мероприятий в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)” 22 июня 2022 года в 14 часов 15 минут по местному времени будут включены электросирены региональной системы централизованного оповещения населения Свердловской области», — сообщает пресс-служба мэрии города.

Тагильчан призывают соблюдать спокойствие и почтить память павших минутой молчания.