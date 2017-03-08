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09 Мар 2017 16:52 | Метки: Новости

Военный комендант Кремля назвал фотографию с акции феминисток фотомонтажом

Военный комендант Кремля Сергей Хлебников заявил, что снимки с баннером, вывешенным на одной из кремлёвских башен во время акции феминисток, были смонтированы, передаёт «Эхо Москвы». 

«Никакого баннера на башне не было, это фотомонтаж. Он на совести тех людей, которые его сделали. Всё остальное на той фотографии — правда», — сообщил Хлебников в эфире радиостанции.

Комендант подчеркнул, что Угловая Арсенальная башня, на которой якобы был вывешен баннер, «охраняется средствами сигнализации, видеонаблюдения и другими способами, о которых он говорить не вправе». Несанкционированное проникновение на башню, по его словам, практически исключено. Хлебников отметил, что внутри башни дислоцируется подразделение президентского полка.

«Как и в любую воинскую часть, проход туда ограничен. Человеку, который попытается туда проникнуть, скажут, что проход закрыт по режимным соображениям, а если он не послушает, его будут вынуждены препроводить в отделение полиции, как это и было с теми девушками», — уточнил комендант.

Напомним, 8 марта появилась информация об акции феминисток в Москве. Две девушки, как сообщалось, вывесили баннер «Национальная идея — феминизм» на одной из башен Кремля. Ещё две залезли на стену Кремля со стороны Александровского сада с плакатом «200 лет мужчины у власти. Долой!». Участники акции и три журналиста были задержаны, но затем отпущены без составления протокола.

Представители Федеральной службы охраны утром 9 марта заявили, что на Угловую Арсенальную башню «не было никаких проникновений», отказавшись от дальнейших комментариев. 

Пользователи социальных сетей также начали указывать на детали, свидетельствующие об использовании фотошопа.

Агентство новостей «Между строк»

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