ФСО прокомментировала проникновение феминисток в Кремль 8 марта

8 марта группа активисток из Москвы и Санкт-Петербурга вывесила плакат с надписью «Национальная идея – феминизм» на Угловой Арсенальной башне Кремля, ещё несколько женщин развернули баннеры с лозунгами «Мужчины, вон из Кремля!», «200 лет мужчины у власти. Долой!», «Женщину в патриархи» и другими, а также зажгли файеры. В пресс-службе Федеральной службы охраны сегодня заявили, что феминистки не проникали на охраняемые объекты Кремля.

«На наши охраняемые объекты проникновений не было», – сообщили в ФСО радиостанции «Говорит Москва».

Собеседник уточнил, что на территории Кремля есть общедоступные зоны, например Александровский сад, но отказался ответить на вопрос, является ли Угловая Арсенальная башня общедоступной.

Во время акции были задержаны семь человек, в том числе журналисты «Новой газеты». Позже всех задержанных отпустили без составления протоколов о нарушении.

«Они сказали, потому что сегодня Международный женский день, праздник, и они надеются, что мы больше ничего сегодня не будем такого делать, а спокойно отмечать», – рассказала активистка Елена Тищенко «Медузе».

Агентство новостей «Между строк»