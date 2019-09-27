Военные прокуроры назвали 180 тысяч репрессированных осуждёнными обоснованно

Сотрудники Главной военной прокуратуры, в рамках закона о реабилитации жертв политических репрессий проверившие 270 тысяч уголовных дел, возбуждённых в период политических репрессий в СССР в отношении 300 тысяч человек, пришли к выводу, что осуждение 180 тысяч репрессированных было обоснованным, пишет «Интерфакс».

Точное число осуждённых в годы советских репрессий неизвестно, только на 1937–1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям, сообщал ранее «Коммерсантъ». По подсчётам международного общества «Мемориал», общее число репрессированных может достигать 12 млн человек.

Закон о реабилитации жертв политических репрессий был подписан первым президентом России Борисом Ельциным в 1991 году. Политическими репрессиями в документе называются не только неправосудные судебные решения, но и административные меры: ссылки, высылки, направления в спецпоселения, привлечение к принудительному труду и так далее. Жертвами признаются не только сами репрессированные, но и родственники людей, расстрелянных или погибших в тюрьмах и лагерях и реабилитированных посмертно.