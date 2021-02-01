Военные медики получат дополнительную выплату 70 тысяч рублей за работу с ковидными пациентами

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 68 811 рублей медицинским работникам из числа военных, служащих в МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службе. Поддержка будет оказана тем, кто работал с пациентами с подтверждённым коронавирусом.

Указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 1 февраля. Также в документе говорится, что основанием для выплаты является освобождение медработника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных COVID-19.