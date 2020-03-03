Военного из части в Забайкалье, где солдат расстрелял сослуживцев, приговорили к условному сроку по делу о дедовщине

Военного Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, пишет «МБХ медиа». Мухатов признал вину, он также должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Суд посчитал, что его действия нарушали уставные отношения: он принуждал солдат к тренировкам и бил по скрещённым перед лбом рукам, а также пнул Шамсутдинова.

Ранее, в конце февраля, Мухатов извинился перед четырьмя служащими, которых признали потерпевшими по делу о дедовщине, он также выплатил им по 500 рублей компенсации. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в октябре 2019 года, в результате погибли восемь человек. Он рассказывал, что в воинской части избивали солдат, а ему угрожали изнасилованием. Позже Шамсутдинов стал потерпевшим в деле о дедовщине. Накануне экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым, его этапируют из Москвы на Дальний Восток, где должен состояться суд.