Военкоматы ввели дополнительные меры при приёме призывников в условия коронавируса

Сборные пункты военкоматов во время весеннего призыва оборудовали специальными постами контроля состояния здоровья призывников, которые пойдут в армию этой весной, пишут «Известия».

«Для предотвращения распространения заболевания пункты перешли на особый режим работы. В них установлено несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые могут экстренно эвакуировать выявленных заболевших», — отмечает издание.

По информации источников, призывники, прибывшие на пункт для отправки в части, будут находиться «в отдельных помещениях с полным запретом на контакты с другими группами».

«Молодые люди, у которых симптомы будут выявлены на сборных пунктах или по дороге в войска, станут объектом заботы медиков», — пишут «Известия».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что всех призывников, отправляющихся в войска этой весной, протестируют на коронавирус, а по прибытии в части их изолируют на срок не менее двух недель.

В ходе прошлогоднего весеннего призыва армию укомплектовали 135 тыс. новобранцев, сообщало военное ведомство. В рамках осенней призывной кампании, начавшейся 1 октября 2019 года, Вооруженные силы РФ пополнили около 132 тыс. призывников.

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