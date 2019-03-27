«Водоканал-НТ» завершил капитальный ремонт пятого отстойника на Черноисточинском гидроузле. Об этом АН «Между строк» рассказал замдиректора по производству предприятия Евгений Захаров. Он отметил, что на объекте была сделана внутренняя гидроизоляция. Ремонтными работами занималась екатеринбургская компания «Пенетрон-регион», которая работает на рынке уже восемь лет.

В 2018 году сотрудникам «Водоканала» на тарифные деньги удалось капитально отремонтировать четвёртый отстойник (всего их пять, по 75 метров в длину). В 2020 году планируется сделать третий отстойник. По словам замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгения Захарова, это позволяет «улучшить кратность удаления осадков в течение года». Предприятие намерено отремонтировать все отстойники. С начала работы Черноисточинского гидроузла очистными сооружениями капитально никто не занимался, уверяют в «Водоканале». Сам шламонакопитель также начали чистить только семь лет назад, после смены руководства предприятия, при этом функционирует он с 1971 года.