«Водоканал-НТ» вернул воду жителям Рудника им. III Интернационала

Специалисты «Водоканала-НТ» отремонтировали бесхозный водовод на Руднике им. III Интернационала, авария на котором оставила без воды несколько домов.
Напомним, коммунальное ЧП произошло ещё в конце марта. Соседи пожилой женщины с Лермонтова, 6, героини нашей прошлой публикации, решили самостоятельно отремонтировать свой участок замёрзшего водопровода, хозяин которого не установлен. В их доме вода появилась, а у соседей — нет.
Как сообщается в паблике «Водоканала-НТ», после материала АН «Между строк» прокуратурой Ленинского района была начата проверка.
«В ходе мероприятий установили факт наличия бесхозного линейного объекта ЖКХ. То есть мало того, что сети не состояли в аренде и не обслуживались “Водоканалом-НТ”, информацию о чём организация предоставила прокуратуре, оказалось, что и в реестре муниципального имущества информации о сетях водоснабжения на этих улицах не было», — говорится в сообщении.
По предписанию надзорного ведомства мэрия Нижнего Тагила взяла сети на баланс и передала на обслуживание «Водоканалу-НТ».
«Проведение работ осложнилось тем, что не было никаких схем данного водопровода, к тому же зимой он промёрз настолько, что, когда за работу принялись слесари аварийно-восстановительных работ, они раскопали замороженную трубу, которую пришлось отогревать. После этого вода вернулась в дома жителей Рудника», — говорят в «Водоканале-НТ».